ليبيا – عبرت مندوبة البرازيل لدى مجلس الأمن عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، داعية كافة الأطراف إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية.

مندوبة البرازيل وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس: قالت إن نجاح المرحلة الانتقالية شرط أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. وفق قولها.

وأضافت بأن زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى ترهونة تؤكد أهمية محاسبة مقترفي الانتهاكات بكل شفافية ووفقًا للإجراءات القانونية.

وثمنت مندوبة البرازيل في كلمتها الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدة دعم بلادها لجهودها لوقف الانتهاكات في ليبيا.