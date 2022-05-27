إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنتهاء الأسبوع الثالث من مناورات “عربات النار”، التي تيقول إنها “تحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “تدربت قوات جيش الدفاع خلال الأسبوع الثالث على التعامل مع التحديات والأحداث المستحدثة في عدة جبهات مختلفة في آن واحد، مع التركيز على الجبهة الشمالية”، مشيرا إلى تنفيذ”سلاح الجو خلال الأسبوع تمرين (السهم الفتاك) الذي شاركت فيه جميع وحدات وتشكيلات سلاح الجو – الطائرات المقاتلة والنقل والمسيرات بدون طيار والمروحيات والدفاع الجوي والقوات الخاصة لسلاح الجو لمحاكاة القتال في المنطقة الشمالية بالإضافة إلى التعامل مع جبهات أخرى”.

وأضاف: “في البحر تم التدرب على محاكاة عدد من الأحداث تضمنت سيناريوهات إنقاذ ومساندة نيرانية من البحر وإحباط محاولات التسلل وتفعيل النيران بالاضافة الى تشخيص استخباري سريع للأهداف المعادية واستهدافها والتعامل مع الظروف البحرية المعقدة”.

المصدر: RT