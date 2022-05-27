الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” بالقرب من أوديسا وتحييد أكثر من 250 عنصرا من القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” بالقرب من أوديسا وتحييد أكثر من 250 عنصرا من القوات الأوكرانية

روسيا – دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية بصواريخ عالية الدقة قاذفة منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز “بوك-إم 1-2″، ورادار الإضاءة والتوجيه الخاص بنظام “إس-300”.

جاء ذلك في الإحاطة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية/ اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت منظومة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز “بوك-إم 1-2” ورادار منظومة “إس-300” تابعتين للدفاع الجوي الأوكراني بالقرب من “بارفينكوفو”، وتم تدمير رادار للدفاع الجوي بالقرب من “غوساروفكا” في منطقة خاركوف.

كذلك فقد تم تنفيذ هجوم صاروخي على مواقع لواء الهجوم الجبلي العاشر الأوكراني المنفصل، وإصابة 7 مراكز قيادة ومراقبة، و13 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية.

كما قصف الطيران 44 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وتحييد أكثر من 250 عنصر من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 84 وحدة من بينها 9 دبابات و5 قاذفات “غراد”.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي فوق “بيلياري” بمنطقة أوديسا مقاتلة من طراز “ميغ-29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

كذلك فقد أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مركز قيادة، و412 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، و53 موقعا لإطلاق نيران المدفعية.

وبالقرب من “زافغورودنيفو” بمنطقة خاركوف، تم إحباط محاولة أخرى لإنشاء معبر عائم للقوات الأوكرانية عبر نهر “سيفيرسكي دونيتسك”، من خلال ضرب المعبر.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية