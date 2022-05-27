ليبيا – قال مستشار القيادة العامة للجيش صلاح الدين الشكري إنه ليس غريبًا رؤية الصراعات في طرابلس والمستمرة منذ عشر سنوات، حيث لا يوجد رئيس، مشيرًا إلى أن الموجودين في طرابلس قادة ميليشيات، والكل يدعي أنه صاحب منصب وحكومة غير شرعية ومقالة بكل المعنى القانوني للكلمة.

الشكري وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” ، أشار إلى تدخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أخيرًا في هذا الموضوع الهامشي الاستثنائي الذي لا يشكل حجر زاوية في الصراع بطرابلس.

وأضاف أن ما يجري الآن في طرابلس من تداعيات هو دخول قوات كبيرة إلى غرب طرابلس، مشيرًا إلى عدم حصول مناوشات حتى الآن.

وحذر من حدوث انشقاقات أكثر تحول طرابلس إلى مدينتين منفصلتين مثل بيروت غربية وأخرى شرقية وغيرها من الأمثلة، الأمر الذي قد يؤثر في كل الوطن الليبي بلا شك.