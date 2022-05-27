الكشف عن قائمة منتخب سوريا لمباراته الودية في دبي

سوريا – أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا، غسان معتوق، عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة الدولية الودية بكرة القدم، أمام طاجيكستان في الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك في مدينة دبي.

وقال معتوق: “قمنا بتوجيه الدعوة لكافة اللاعبين المحترفين من أجل خوض المباراة الودية أمام طاجيكستان، ونتطلع لمواصلة العمل الذي قمنا به في الجولة الختامية من التصفيات المونديالية من أجل المحافظة على تواجد منتخبنا ضمن المستوى الثاني من التصنيف الخاص بالمنتخبات الآسيوية، وكنت أتمنى لو توفرت لنا مباراة ودية أخرى خلال أيام الفيفا الحالية”.

وأوضح معتوق أن القائمة ضمت اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيا من بين اللاعبين المتاحين في الفترة الحالية، وخاصة أن عددا من اللاعبين المحترفين انقطعوا عن التمرين بعد نهاية دورياتهم المحلية، إضافة إلى تعرض عدد آخر للإصابة مثل أوليفر كاسكاو لاعب نادي هيلسينغور الدنماركي، وسيمون أمين لاعب تريليبورغ السويدي، بسبب الإصابة، (وفق الكتب التي وصلت من أنديتهم)، واعتذار كل من آياز عثمان، عمر خريبين،، حسام عايش وملهم بابولي ولأسباب خاصة.

وفي ما يلي قائمة منتخب سوريا لمباراة طاجيكستان الودية:

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، حسين رحال، خالد كرداوغلي، عمرو جنيات، سعد أحمد، عبد الله الشامي، ثائر كروما، عبد الله جنيات، عبد الرحمن ويس، حسين الجويد، فهد اليوسف، محمد ريحانية، محمد العنز، يوسف محمد، كامل حميشة، محمد المرمور، محمد الحلاق، مصطفى جنيد، نصوح النكدلي، محمود المواس، مارديك مارديكيان، ياسين سامية، وعمر السومة.

المصدر: “facebook/syrianfa”