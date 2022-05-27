ليبيا – شارك سفير واشنطن مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة.

بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن المناقشة تضمنت سبل تطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون، فيما شدد جميع المشاركين فيها على وجوب احتفاظ الشعب الليبي بالإيرادات على الدوام وتولي إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع عليه.

‏وأشار البيان إلى تقديم المصرف‎ المركزي عرضًا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح‏ عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه، فيما تم التداول بشأن مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز.

وأضاف البيان: إن هذه العائدات ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل؛ مرجحًا في ذات الوقت أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو المقبل بهدف إضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في إطار هذه المبادرة المهمة.