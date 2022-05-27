ليبيا – ترأس وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف أعمال الاجتماع الدوري للوزارة بحضور عدد من كبار المسؤولين في الأخيرة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة مستشارية المقريف ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات والمراكز والإدارات، إضافة إلى أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الاجتماع الذي تم تكريسه لتدارس بعض الأمور.

وبحث الاجتماع سير العملية التعليمية وسبل حلحلة المشاكل التي تواجهها والوقوف على جاهزية الوزارة لإجراء امتحانات الشهادات النهائية ومتابعة وصول الكتاب المدرسي إلى المخازن الفرعية في البلديا،ت وتقييم التفتيش التربوي لمدارس التعليم الخاص ورياض الأطفال.

وتم في الاجتماع معالجة مشكلة العجز في المعلمين ببعض المراقبات التعليمية وتدارس سبل الإسراع في الإفراجات المالية عن مرتبات المعلمين.