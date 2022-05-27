ليبيا – قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إنه ليس لديه خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس.

باشاآغا وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتيد برس” أمس الخميس ترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت، على ساحل المتوسط.

وأضاف :”إنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين،وقتل شاب خلال الحادث أحمد الشباب كان يدافع عنه من رجال المليشيات”.

وتابع باشاآغا :”نحن لا نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة،قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100٪”،وأشكك في قدرة الدبيبة على توحيد البلاد وتنظيم انتخابات منظمة،لأن الدبيبة لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة،ولن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس”، مضيفًا أن حكومته تبحث في إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرًا.

وأكد باشاآغا أنه لم يكن وراء وقف إنتاج النفط لكن القبائل المحلية قررت تولي زمام الأمور بنفسها ، وعدم الرغبة في تمويل حكومة الدبيبة.

واستطرد باشاآغا :”أن عبد الغني الككلي ، زعيم ميليشيا طرابلس ، كان جزءًا من محاولة مهاجمته بعد دخوله طرابلس”.

وفي رسالة إلى المصرف المركزي ، دعا باشاآغا إلى سداد ميزانية حكومته التي أقرها البرلمان.

وأردف باشاآغا إنه ليس لديه أي خطط فورية لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس، بعد الاشتباكات التي وقعت إثر دخوله المدينة الأسبوع الماضي.