ليبيا – عبر مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن عن تأييده لعملية سياسية شاملة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

المندوب البريطاني وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار إلى ضرورة حماية التقدم المحرز في ليبيا، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة، معبرًا عن تأييده دعوة مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار.

كما لفت إلى أن الأحداث الأخيرة في طرابلس تتطلب دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى مواصلة الحوار والابتعاد عن العنف بكافة أشكاله.

ومن جهة أخرى، قال المندوب البريطاني: إن إغلاق المرافئ النفطية سيلحق الضرر بالشعب الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي ينبغي أن تقوم بمهامها دون تدخل.