روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع المجلس الأعلى الأوراسي الاقتصادي الذي عقد يوم 27 مايو برئاسة قرغيزيا: “إننا نؤيد قرارا تم إعداده بإعلان 29 مايو يوم الاتحاد الأوراسي”.

وأعاد فلاديمير بوتين إلى الأذهان أنه تم توقيع الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأوراسي الاقتصادي منذ 8 أعوام، أي في 29 مايو عام 2014.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم أن الحرب الاقتصادية التي شنتها البلدان الغربية ضد روسيا وبيلاروس لن تؤثر أبدا على التكامل اللاحق على ساحة الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، ووصف المجلس الأعلى الأوراسي الاقتصادي بأنه أحد أكثر الإطاريْن تقدما وتكاملا على الساحة الأوراسية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماعات المجلس الأعلى الأوراسي الاقتصادي عن طريق الاتصال بالفيديو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا