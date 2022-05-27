روسيا – صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من كييف، ووفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حيث أشار بيسكوف كذلك إلى أن “القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعدا لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن شكوكها بشأن صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا، حيث أشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في وقت سابق، إلى أن تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن المفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تستأنف إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، هو تصريح يستحيل وصفه بـ “البناء”.

المصدر: RT