أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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المصدر : RT