أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

جمهورية دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة كراسني ليمان

منطقتا خيرسون وزابوروجيه تنتقلان إلى استخدام رمز الهاتف الروسي

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” بالقرب من أوديسا وتحييد أكثر من 250 عنصرا من القوات الأوكرانية

لوغانسك: الكشف عن مخطط هجومي للمسلحين في منطقة ترويتسكوي

مسؤول في زابوروجيه يدعو إلى تسليم القواعد العسكرية الأوكرانية إلى سلطة روسيا

سلطات خيرسون: كييف تسترت على شراء ممتلكات وتدميرها لاحقا بالقرب من خيرسون

أكثر من 1.5 مليون شخص وصلوا إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد أن جرائم الجيش الأوكراني لا تقل بشاعة من جرائم القوميين المتطرفين

مقاتلون أوكرانيون يحاولون الدخول إلى روسيا تحت ستار اللاجئين

العثور عن كميات هائلة من اليورانيوم والبلوتونيوم في جنوب أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

وزير الزراعة الروسي يكشف عن توقعاته لصادرات الحبوب الروسية

مصدر: تجنيد مواطنين أفغان للمشاركة في الصراع بأوكرانيا

جونسون: التقدم الروسي مستمر في دونباس وكييف تحتاج إلى دعم عسكري من جانبنا

سفير الصين لدى فرنسا: توسع “الناتو” شرقا يشكل تهديدا عسكريا لأمن روسيا

مساعد الرئيس الروسي: ما يحدث في أوكرانيا يأتي نتيجة تشويه للتاريخ

“كارثة نقص وقود” في عاصمة صناعة النفط الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي

آلية تتيح لروسيا السداد بالروبل وتجاوز “التخلف عن السداد”

بعد أن شبهه سابقا بقطعة نقانق.. السفير الأوكراني ببرلين يهاجم مجددا المستشار الألماني أولاف شولتس

جونسون يعرض على زيلينسكي تحالفا ضد روسيا

رئيس مجلس الدوما: الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم

وسائل إعلام: بايدن أظهر عدم كفاءته فيما يخص الوضع في أوكرانيا

سفن حربية تابعة لثلاث دول لحلف الأطلسي تصل إلى هلسنكي لإجراء تدريبات

بيسكوف: مقترح جونسون يعني “عصبة” تقوض الاتحاد الأوروبي

لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله

بعد ارتفاع صاروخي للعملة الروسية.. لماذا يتراجع الروبل أمام الدولار واليورو؟

إعلام أمريكي: العقوبات الغربية رفعت عائدات روسيا من النفط والغاز بدلا من الإضرار بها

نائب وزير الزراعة الروسي يصف تصريحات حول جوع العالم بسبب روسيا: بالمزيفة

سفارة روسيا لدى واشنطن: موسكو تطالب واشنطن بالعودة للحوار في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية

صحيفة نيويورك تايمز تقر بوجود انقسامات داخل المعسكر الغربي بشأن الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا تستعد لإتلاف حطام أكبر طائرة في العالم

سي إن إن: الإدارة الأمريكية ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ حديثة قريبا

المصدر : RT