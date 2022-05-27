 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.05.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • جمهورية دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة كراسني ليمان
  • منطقتا خيرسون وزابوروجيه تنتقلان إلى استخدام رمز الهاتف الروسي
  • الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ-29” بالقرب من أوديسا وتحييد أكثر من 250 عنصرا من القوات الأوكرانية
  • لوغانسك: الكشف عن مخطط هجومي للمسلحين في منطقة ترويتسكوي
  • مسؤول في زابوروجيه يدعو إلى تسليم القواعد العسكرية الأوكرانية إلى سلطة روسيا
  • سلطات خيرسون: كييف تسترت على شراء ممتلكات وتدميرها لاحقا بالقرب من خيرسون
  • أكثر من 1.5 مليون شخص وصلوا إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا
  • رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد أن جرائم الجيش الأوكراني لا تقل بشاعة من جرائم القوميين المتطرفين
  • مقاتلون أوكرانيون يحاولون الدخول إلى روسيا تحت ستار اللاجئين
  • العثور عن كميات هائلة من اليورانيوم والبلوتونيوم في جنوب أوكرانيا
  • الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

  • وزير الزراعة الروسي يكشف عن توقعاته لصادرات الحبوب الروسية
  • مصدر: تجنيد مواطنين أفغان للمشاركة في الصراع بأوكرانيا
  • جونسون: التقدم الروسي مستمر في دونباس وكييف تحتاج إلى دعم عسكري من جانبنا
  • سفير الصين لدى فرنسا: توسع “الناتو” شرقا يشكل تهديدا عسكريا لأمن روسيا
  • مساعد الرئيس الروسي: ما يحدث في أوكرانيا يأتي نتيجة تشويه للتاريخ
  • “كارثة نقص وقود” في عاصمة صناعة النفط الأمريكية
  • الولايات المتحدة الأمريكية تحذر أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي
  • آلية تتيح لروسيا السداد بالروبل وتجاوز “التخلف عن السداد”
  • بعد أن شبهه سابقا بقطعة نقانق.. السفير الأوكراني ببرلين يهاجم مجددا المستشار الألماني أولاف شولتس
  • جونسون يعرض على زيلينسكي تحالفا ضد روسيا
  • رئيس مجلس الدوما: الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم
  • وسائل إعلام: بايدن أظهر عدم كفاءته فيما يخص الوضع في أوكرانيا
  • سفن حربية تابعة لثلاث دول لحلف الأطلسي تصل إلى هلسنكي لإجراء تدريبات
  • بيسكوف: مقترح جونسون يعني “عصبة” تقوض الاتحاد الأوروبي
  • لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله
  • بعد ارتفاع صاروخي للعملة الروسية.. لماذا يتراجع الروبل أمام الدولار واليورو؟
  • إعلام أمريكي: العقوبات الغربية رفعت عائدات روسيا من النفط والغاز بدلا من الإضرار بها
  • نائب وزير الزراعة الروسي يصف تصريحات حول جوع العالم بسبب روسيا: بالمزيفة
  • سفارة روسيا لدى واشنطن: موسكو تطالب واشنطن بالعودة للحوار في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية
  • صحيفة نيويورك تايمز تقر بوجود انقسامات داخل المعسكر الغربي بشأن الأزمة الأوكرانية
  • أوكرانيا تستعد لإتلاف حطام أكبر طائرة في العالم
  • سي إن إن: الإدارة الأمريكية ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ حديثة قريبا

المصدر : RT