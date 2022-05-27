فرنسا – نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الكواليس الخاصة بتفضيل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تمثيل منتخب فرنسا على حساب الجزائر، وذلك عشية مواجهة ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحاول منتخب الجزائر عام 2006، خطف بنزيما حينما كان يلعب في صفوف نادي أولمبيك ليون، حيث عقد اللاعب اجتماعا مع مدرب “الخضر” في تلك الفترة، جون ميشال كافالي، لبحث إمكانية لعبه بقميص منتخب “محاربي الصحراء”.

وكشف كافالي في حديث مع صحيفة “ليكيب” اليوم الجمعة تفاصيل اللقاء الذي دار مع بنزيما، قائلا: “حديثه كان صريحا ودون نفاق، لقد شعرت بحبه للجزائر ولفرنسا، وأردت محاولة إقناعه بوصفه بأنه سيصبح زيدان الجزائر”.

وأضاف: “ولكن رد كريم كان مُباشرا، حيث طلب مهلة للتفكير وطلب مني عدم تعليق آمال كبيرة عليه، لأن هدفه كان اللعب للمنتخب الفرنسي من أجل مشواره، وهو ما حدث في النهاية”.

وأعادت “ليكيب” نشر تصريحات قديمة مثيرة للجدل لبنزيما، يفهم منها بأنه قد يكون ندم على تمثيل فرنسا، حيث قال لمحطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية عام 2006: “قلبي جزائري، أنا جزائري، وعائلتي قادمة من الجزائر، اختياري لفرنسا كان من أجل الرهان الرياضي”.

وأكدت صحيفة “ليكيب” أن بنزيما ورغم كل ما قدمه ويقدمه مع منتخب فرنسا، إلا أن هذا التصريح سيبقى يُلاحقه من بعض المشجعين الفرنسيين الذين ينتظرون أي فرصة لانتقاده.

المصدر: وكالات