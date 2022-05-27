إنجلترا – أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا نظرا للتقدم الروسي المستمر في منطقة دونباس.

جاء ذلك في مقابلة له مع “بلومبرغ” اليوم، الجمعة 27 مايو، حيث قال جونسون: “أخشى أن الرئيس فلاديمير بوتين يحقق تقدما بطيئا، إلا أنه تقدم ملموس”.

وحث جونسون على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا مع استمرارها في محاربة القوات الروسية، بما في ذلك إرسال مزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة الصواريخ المتعددة بعيدة المدى، والتي يمكنها ضرب أهداف عن بعد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ردا على احتمال التفاوض مع الرئيس الروسي: “كيف يمكنك التعامل مع تمساح، بينما هو يأكل ساقك اليسرى؟” وتابع: “إنه رجل لا يمكن الوثوق به تماما”.

وتطلب أوكرانيا قاذفات صواريخ بعيدة المدى، بينما تحاول صد القوات الروسية شرق البلاد، في الوقت الذي قوبل فيه هذا الطلب ببعض الحذر، بسبب ما يمكن أن يسببه ذلك من دفع الدول الحليفة إلى حافة المواجهة المباشرة مع روسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا من قصف أراض في العمق الروسي، لما يمكن أن يسببه ذلك من تصعيد في العمليات العسكرية، وفقا لما نقلته “رويترز” عن مصادر.

المصدر: بلومبرغ