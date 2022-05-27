رئيس “AMC Fight Nights” يكشف النزال الذي كان من المفترض أن يحضره بوتين

رئيس “AMC Fight Nights” يكشف النزال الذي كان من المفترض أن يحضره بوتين

روسيا – كشف الرئيس التنفيذي لشركة “AMC Fight Nights”، شاريب علييف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان من المفترض أن يحضر أحد نزالات المنظمة.

وقال شاريب عليف: “نحن ننتظر رئيسنا في جميع الأحداث البارزة. قبل نزال يميليانينكو ومالدونادو مباشرة، عقد منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ. وكان فلاديمير فلاديميروفيتش هناك. وقد أدرجت بطولتنا في جدول أعمال البرنامج الثقافي”، وذلك وفقا لموقع “آر بي سبورت”.

وأضاف رئيس “AMC Fight Nights”، أن أفراد من جهاز الأمن جاؤوا وفحصوا كل شيء، وتم وضع خطة الطريق. لكن في اللحظة الأخيرة، لم يتمكن رئيس الدولة من حضور الحدث. وأشار علييف إلى أن وصول أشخاص بهذا المستوى كان دائما مشكلة للمنظمين، لأنه لا يمكن الجدال مع حراسهم الشخصيين.

المصدر: “russian.rt.com”