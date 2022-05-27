ليبيا – رأى المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار أن المرحلة التمهيدية ستكون نهاية يونيو المقبل، وأن كل ما يحدث من الأطراف السياسية هو عبارة عن بعض الاجتهادات التي لن تقدم أو تؤخر شيئًا في المشهد السياسي الليبي.

شوبار وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” ، ذكر أن الجميع بعلم أن الملف الليبي هو دولي بامتياز، ولا يمكن لأي عملية سياسية أن تنجح بعيدًا عن المسار الأممي ويدعمه المجتمع الدولي.

وقال شوبار: إن الاجتماعات التي تحدث مهمة جدًا، لا سيما في القاهرة التي أسفرت عن توافق على حوالي 70% من صيغة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات الليبية المنتظرة.