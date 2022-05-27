الولايات المتحدة – تحدث سكان ولاية تكساس، التي تعد عاصمة صناعة النفط الأمريكية، عن نفاذ البنزين منذ أكثر من أسبوع في محطات التزود بالوقود .

ونشر أحد سكان الولاية الأمريكية مقطع فيديو عبر الإنترنت من محطة وقود محلية أخرى تعمل ببساطة، إذ اضطر هذا المواطن لبذل جهود للعثور على البنزين في الطريق إلى أركنساس.

والآن بات يواجه الأمريكيون في الولاية ليس فقط أزمة ارتفاع أسعار البنزين، ولكن غيابه بشكل كامل في بعض محطات الوقود.

وفي نهاية مقطع الفيديو يركز مصور الفيديو على الأسعار الحالية في محطة الوقود، ويظهر أن سعر البنزين العادي يبلغ 4.15 دولار للغالون، والديزل 4.89 دولار. يختتم المصور الفيديو بجملة: “فقط أريكم يا رفاق ما يحدث في كارثة نهاية العالم”.

يذكر أن أسعار الطاقة صعدت بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط والغاز الطبيعي والفحم من روسيا، وعلق السناتور الأمريكي، كريس كونز، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” قائلا إنه يتوقع حدوث بالفعل أزمة طاقة عالمية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن السلطات الأمريكية تدرس الإفراج عن وقود الديزل من المخزونات الاحتياطية، من أجل خفض أسعار الوقود.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا في أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الغالون الواحد من البنزين إلى أكثر من 4.5 دولار.

المصدر: وكالات