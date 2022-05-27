ليبيا – جمع رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الأول قادة الجماعات المسلحة بطرابلس، في مقر قيادته التنفيذية بالعاصمة طرابلس.

مصدر حكومي لوكالة “نوفا” الإيطلية قال: إنّ الدبيبة التقى، من بين آخرين، محمد الحسن قائد “الكتيبة 166″، ومختار الجحاوي قائد قوات عملية “بركان الغضب”.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تتداول فيه المعلومات حول إنذار مزعوم أطلقته “ميليشيات “الدولة المدينة في الزنتان إلى الدبيبة لتسليم السلطة بحلول 26 مايو.

وأكدت مصادر ليبية، لـ”نوفا” أنّ الإنذار أطلق بالفعل من قبل اللواء أسامة الجويلي، مدير المخابرات العسكرية السابق الذي أطاح به الدبيبة بعد محاولة فتحي باشاآغا الدخول إلى طرابلس.