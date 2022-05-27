مالديني يتحدث عن مستقبل إبراهيموفيتش مع ميلان

مالديني يتحدث عن مستقبل إبراهيموفيتش مع ميلان

إيطاليا – أعلن المدير الرياضي لنادي ميلان، باولو مالديني، أن المهاجم الدولي السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، المنتهي عقده مع الفريق اللومباردي هذا الصيف، يعتزم مواصلة مسيرته الكروية.

وقال مالديني في مقابلة مع صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” بعد يومين من خضوع إبراهيموفيتش (40 عاما) لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب ما بين 7 و8 أشهر “من ما فهمته (من إبراهيموفيتش)، نيته هي الاستمرار”.

وأضاف مالديني: “لقد حددنا موعدا في غضون أسبوعين. لا أرى أي مشكلة في التوصل إلى اتفاق. إنه بالتأكيد ليس مرتاحا، ولعب القليل جدا من المباريات. سنرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين”.

وخضع إبراهيموفيتش الذي عاد لميلان في يناير 2020، لعملية جراحية الأربعاء الماضي، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي وإصلاح الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، ويحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر للتعافي.

وعانى إبراهيموفيتش الذي بدأ موسم 2021-2022 متأخرا بسبب عملية جراحية أخرى في الركبة نفسها في يونيو 2021، من العديد من المشاكل البدنية.

واعترف أمس الخميس بأنه “لم ينم تقريبا لمدة ستة أشهر” وتناول المسكنات طوال هذه الفترة.

وقال في تغريدة على حسابه في “إنستغرام”: “خلال الأشهر الستة الماضية لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى”، مضيفا “ركبة منتفخة لمدة ستة أشهر، أخذت أكثر من 20 حقنة مسكنة في ستة أشهر”.

وكان ميلان توج بلقب الدوري الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي ذلك للمرة الأولى منذ العام 2011.

المصدر: وكالات