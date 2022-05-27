ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على تطورات الأوضاع العامة في ليبيا والتحركات الجارية دوليا لمعالجة الأزمة فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن وجود تحركات ديبلوماسية مصرية وجزائرية ومغربية بشأن الملف الليبي، للضغط لتغيير المواقف تجاه ليبيا وإيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمثل مدخلًا لحل مشكلة الصراع على السلطة.

وأضاف التقرير: إن تركيا هي الأخرى تدرك أن القوى الدولية الآن غير قادرة على تحمل غياب الحل السياسي في ليبيا؛ لأن تكلفة هذا تأخير تشغيل الحقول النفطية فيما تريد مصر تصحيح موقفها وتغيير بعض مفردات سياستها الخارجية خاصة على صعيد الملف الليبي.

وتابع التقرير: إن الجزائر أكدت أنها تواجه اتجاهات السياسة الدولية ووضعًا مختلفًا في ليبيا، حيث فشلت سياستها في تقديم أي حل للقضية الليبية، فيما أعلنت المغرب تقديرها لتحمل مؤسسات الجانب الليبي لمسؤولياته مع التماشي مع حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشآاغا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى عدم حاجة ليبيا إلى مزيد من التدخلات عبر تشريع المزيد من القوانين الدولية أو تنظيم مؤتمرات عربية أكثر بهدف تحقيق الاستقرار الذي لم يعد قائمًا في البلاد، فضلًا عن الحاجة إلى تنفيذ جاد على الأرض من أجل السلام.

ترجمة المرصد – خاص