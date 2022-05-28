تركيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 18 مسلحا من تنظيم “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني)، في عملية “المخلب ـ القفل” التي يقوم بها الجيش التركي بجبال شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي تمكن من تحييد 18 مسلحا من “بي كا كا”، بواسطة طائرات مسيرة، في إطار عملية “المخلب ـ القفل”.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد معاقل مسلحي “حزب العمال الكردستاني” (التركي) التي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.

المصدر: الأناضول