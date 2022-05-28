لبنان – أعلن الجيش اللبناني عن سقوط مسّيرة ” skylark ” إسرائيلية في خراج بلدة رميش يجنوب لبنان، بعدما انتهكت الأجواء اللبنانية.

وجاء في بيان الجيش: “بتاريخ 26 /5 /2022، وقرابة الساعة 18.30 سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية. وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام