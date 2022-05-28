الأمارات العربية – بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين بوفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد الملكة رانيا العبد الله.

‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيه تعزية مماثلة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأعلن الديوان الملكي الأردني الجمعة، وفاة والد الملكة رانيا العبدالله، فيما أعلن العاهل الأردني الحداد لمدة 7 أيام اعتبارا من الجمعة.

وقال الديوان الملكي الأردني عبر موقعه الرسمي “إن الطبيب فيصل صدقي الياسين، توفي الجمعة الموافق 27 مايو الجاري في العاصمة الأردنية عمان”.

ونعت الملكة رانيا العبد لله حرم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والدها الدكتور ‏فيصل صدقي الياسين، الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 88 عاما، ونشرت صورته في حسابها بموقع “إنستغرام”.

وكتبت معلقة على الصورة: “اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم.. اللهم افتح أبواب السماء لروح أبي، وأبواب رحمتك وجنتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه وليّن ترابه وثبّته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه”.

المصدر: وسائل إعلام