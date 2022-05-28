فرنسا – صعد الروسيان، أندريه روبليف ودانييل مدفيديف، إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الترابية “رولان غاروس”.

وجاء تأهل روبليف على حساب التشيلي كريستيان غارين، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(3-6) و(6-2) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستمرت ثلاث ساعات و11 دقيقة.

وضرب أندريه روبليف، المصنف سابعا، موعدا في الدور الرابع، مع الإيطالي جانيك سينر، الذي تغلب بدوره على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد، بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (6-3) و(7-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم أيضا.

بينما فاز دانييل مدفيديف على التشيكي ميومير كيتسمانوفيتش بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: ()()() في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وسيكون مدفيديف، المصنف ثانيا، في الدور الرابع، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع صاحب الأرض الفرنسي جيل سيمون، والكرواتي، مارين شيليتش، المصنف الـ23، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT