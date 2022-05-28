السعودية – حققت السعودية أعلى معدل نمو عالمي في صادراتها من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل 12.5%، وفق ما أعلن موقع TradeMab التابع لمركز التجارة العالمي.

وحسب موقع TradeMab، فقد احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا بصادرات التمور عام 2021 الماضي من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال سعودي.

وحول ذلك، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن تحقيق بلاده المركز الأول عالميا في تصدير التمور، “يعكس حرصها على تعزيز دور قطاع التمور، بتنفيذ إستراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في هذا التقدم المشرّف”.

وعملت السعودية على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة، وأسهمت مبادرات المركز عبر مساراتها المتعددة، في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية.

وتبلغ قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية نحو 7.5 مليار ريال أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي و0.4% من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما يبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.

المصدر: “عكاظ”