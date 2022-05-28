وأضافت أن الشمس ستكون بزاوية “90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام”.

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في منشور على فيسبوك، إن “ظل الكعبة سيختفي تماما، بالإضافة إلى ظلال جميع الأجسام في مكة (…) بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت”.

ويوضح أبو زاهرة أن “ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان”.

ويقول إنه “أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء، تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو”.

وأضاف أن “المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة، تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي”.

ويشير أبو زاهرة إلى أن “ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة”.