العراق – طالبت أسرة متضررة من هجمات تنظيم “بي كي كي” الإرهابي بوضع حد للتنظيم الذي يستهدف الأماكن المدنية باستمرار في منطقة دهوك شمالي العراق.

وقال فرهاد نيرفيي، الذي أصيب طفله في هجوم نفذه التنظيم في منطقة العمادية بمدينة دهوك الخميس، إن “بي كي كي” يستهدف باستمرار أهالي العمادية.

وأضاف في حديث للأناضول، أن أهالي المنطقة يتطلعون من السلطات المحلية إلى وضع حدد للأعمال الإرهابية التي ينفذها التنظيم.

وأوضح أن التنظيم استهدف المنطقة أمس بثلاث قذائف هاون، ما تسبب بمقتل طفلين وإصابة آخر (طفله).

وأشار إلى أن جميع الأهالي يدركون جيدا أن التنظيم المذكور يقف خلف العملية.

ودعا نيرفيي سلطات إقليم كردستان شمالي العراق، إلى التحرك بجدية لوقف هجمات التنظيم.

والخميس، أعلنت سلطات الإقليم مقتل شخصين في هجوم صاروخي للتنظيم على مدينة دهوك شمالي العراق.

و”بي كي كي” تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

الأناضول