ليبيا – أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نجاحها في منع شركة “جالولي” السويسرية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

المؤسسة ذكرت في بيان لها أمس الجمعة صدور حكمين لصالحها؛ حيث حكمت المحكمة المختصة في باريس بإلغاء وإبطال الحجوزات التي وقعت ضد المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنها استلمت عددا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا عام 2021؛ لكنها رفضت تنفيذ الحجوزات وتصدت بدفاعها أمام المحكمة.

يذكر أن الشركة السويسرية “جالولي” قد تعاقدت من بعض الجهات الليبية لتقديم خدمات إعلامية لها، قبل أن تنشأ الخلافات القانونية بين الطرفين عام 2011 التي أدت لمطالبة الشركة بالحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في باريس.