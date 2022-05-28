ليبيا – رأى المحلل السياسي أحمد المهداوي أن الحزب الديمقراطي هو واجهة للتيار الإسلامي الراديكالي، ومن ثمَّ هناك مخاوف من أن يكون بمثابة بوابة لعودة الإخوان إلى السلطة من خلاله؛ خصوصًا مع الاستقالات التي حدثت في حزب العدالة والبناء الإخواني، والانضمام إلى الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الإخوان يتقربون إلى مصر في الوقت الحالي؛ بسبب التقارب بين القاهرة وأنقرة من جهة، بالإضافة إلى إدراكهم الدور المصري المؤثر والتفاهمات التي تحدث بشأن ليبيا.

المهداوي وفي تصريحات خاصة لموقع “كيوبوست” أضاف :”أن محمد صوان على الرغم من مواقفه السابقة المغايرة للمواقف المصرية؛ فإنه في الوقت الحالي يرغب في التهدئة ولا يريد أن تكون هناك حالة عداء مع القاهرة، بسبب إدراكه الدور المؤثر والكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بالملف الليبي؛ لذا يحاول تهدئة الأمور سياسيًا”.

وتابع المهداوي حديثه: إن محمد صوان يسعى في الوقت الحالي لإثبات أن حزب الديمقراطية بعيد عن الإخوان وليست له علاقة بأيديولوجية الجماعة الدينية، بالإضافة إلى بحثه عن الشراكة السياسية مع الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن محاولات التقارب تأتي في إطار سياسة جديدة يظهرها من خلال الحزب.