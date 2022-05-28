ليبيا – علق وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس على القرار الصادر من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بشأن إعفاء اللواء أسامة الجويلي، مدير المخابرات العسكرية، وردة فعل الأخير على ذلك.

النعاس قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “لا يحدث إلا فى ليبيا فقط، رأس السلطة التنفيذية ووزير الدفاع يصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة الاستخبارات العسكرية من منصبه، فيرد عليه الأخير باستعراض ميليشيا عسكرية زنتانية تابعة له!”.

وتابع” وهو ضابط كان برتبة نقيب تولاه رئيس السلطة التنفيذية السابق فائز السراج بالرعاية ورقاه إلى رتبة لواء دفعة واحدة وعينه آمرا للمنطقة العسكرية الغربية”.

كما أضاف: “هذا الضابط نفسه كان صاحب ميليشيا قاتلت ضد ثوار 17 فبراير أثناء حرب فجر ليبيا وعاثت في طرابلس فساداً وكانت قاعدتها الرئيسية فى الزنتان! ليبيا بلد العجائب حقاً”.