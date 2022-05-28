فيينا – ارتفعت أسعار البترول امس الجمعة واختتمت الأسبوع بمكاسب قبل العطلة نهاية وبداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت 1.7% ليستقر سعره عند 119.43 دولار، افيما رتفع خام غرب تكساس 0.9% ليغلق عند 115.07 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 6% بينما ارتفع خام غرب تكساس 1.5%.

وتلقت الأسعار دعما من الطلب العالمي القوي على الوقود، حيث تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الخميس نحو 3% إلى أعلى مستوى في شهرين بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وأغلقت عقود برنت الآجلة الخميس على زيادة بـ3% عند 117.40 دولار للبرميل، أما بالنسبة لخام تكساس فقد ارتفع 3.4% عند 114.09 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات