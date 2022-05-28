اليمن – اتهم الوفد الحكومي اليمني المفاوض في مشاورات فتح الطرق المغلقة في تعز ومحافظات يمنية أخرى، وفد الحوثيين بـ”التعنت والمماطلة”.

وهدد الوفد الحكومي اليمني بالتوقف عن النقاش والحوار “ما لم تكن هناك استجابة” من جانب الجماعة.

وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبد الكريم شيبان، يوم الجمعة، في بيان، إن الفريق “قدم تصورا لفتح الطرق والخطوط الرئيسية والتي كانت مفتوحة قبل عام 2015 في محافظة تعز والتي تربط المدينة”، ويتعلق الأمر كمرحلة أولى بطرق “تعز- الحوبان- صنعاء”، و”تعز- الحوبان- عدن”، و”بيرباشا- مصنع السمن والصابون- البرح- الحديدة” و”البرح -المخاء”.

وأضاف المسؤول اليمني “بعد يومين من النقاشات الشاقة مع الحوثيين ومحاولة إقناعهم بكافة الوسائل المنطقية والموضوعية، لم يستجيبوا أبدا، وكل ما اقترحه الحوثيون هو عبارة عن ممر جبلي قديم لا يرفع المعاناة عن الناس ولو بنسبة 10%”.

وأردف شيبان قائلا “هناك تعنت واضح ومماطلة وعدم جدية وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 5 ملايين إنسان من أبناء محافظة تعز”.

وأضاف “إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرق والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات اليوم الجمعة مساء، سنضطر للتوقف عن النقاش والحوار”.

من جهتها، قالت جماعة الحوثي إنها قدمت مبادرة لفتح طريقين مهمين في تعز.

ونقلت قناة “المسيرة” عن حسين العزي نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء (غير معترف بها دوليا) قوله إن “لجنة صنعاء لمراقبة الخروقات وفتح الطرق قدمت مبادرة بفتح طريقين مهمين في تعز إلى جانب مناقشة فتح طرق أخرى في محافظات أخرى حسب اتفاق الهدنة نصا وروحا”.

وأضاف العزي “لجنة الطرف الآخر لم ترد لا سلبا ولا إيجابا”.

وبدأت منذ يوم الأربعاء مشاورات في العاصمة الأردنية عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز ومحافظات أخرى منذ بدء الحرب في اليمن قبل نحو 8 سنوات.

ويأتي انعقاد مشاورات فتح الطرق وفقا لاتفاق هدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين دخلت حيز التنفيذ في مطلع ابريل الماضي وتستمر لمدة شهرين برعاية أممية.

المصدر: وكالة “شينخوا”