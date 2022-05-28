ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن يكون مقترح تشكيل حكومة جديدة قد طُرح بشكل رسمي على أعضاء مجلس الدولة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: “سألتُ رئيس المجلس خالد المشري بنفسي عن مثل هذه الأنباء، فنفى وجودها”، مستدركًا:” بأنه لا يستبعد وجود مثل هذا الأمر، ولكن تحت الطاولة وبشكل غير معلن، فالسنوات الماضية عوّدتنا أن أغلب الاتفاقات تجري من تحت الطاولة قبل أن الإعلان عنها رسميًا.

وأضاف: “ربما يكون سعي المشري أو عقيلة صالح في هذا الاتجاه هدفه الضغط على الأطراف أو على الحكومتين لتحقيق مصالح ما”، في إشارة إلى حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

وأكد بن شرادة أن مجلس الدولة لا يؤثر في الدبيبة حتى لو سحب المجلس يده منه، لأن الدبيبة متمترس خلف كتائب مسلحة، والرأي الأخير ليس للمجالس النيابية أو غيرها، بل لمن يمتلك السلاح على الأرض.

وختم بن شرادة: “من يساوم ليس صالح ولا المشري اللذين في الحقيقة لا يملكان شيئًا، بل قادة المجموعات المسلحة، في الغرب أو الشرق، وحتى إن جرى اتفاق بين الرجلين لتشكيل حكومة جديدة فلن يتحقق إلا بأمر من الأطراف المسلحة”.