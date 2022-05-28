سوريا – أكدت مصادر نيابية أن سبعة مرشحين تقدموا لملء شاغر في مجلس الشعب السوري (البرلمان) بينهم رجل الأعمال وسيم قطان، وأمين عام حزب التضامن (معارضة داخلية) محمد أبو قاسم.

ومع إغلاق باب قبول طلبات الترشح يوم أمس بلغ عدد المتقدمين 7 بينهم أيضا عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، فيصل سرور.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع لملء الشاغر عن مدينة دمشق يوم 25 من الشهر القادم.

يذكر أن المقعد الذي كانت تشغله، نورا أريسيان، قبل أن يتم تعيينها سفيرة لبلادها لدى أرمينيا، يُعد من المقاعد المخصصة للمستقلين، وهم الذين يشكل رجال الأعمال معظمهم، بينما لا يوجد في المجلس الذي يشكل فيه “البعث” وحلفاؤه أغلبية، مقعد لما تُعرف بـ “المعارضة الداخلية”.

ويشغل وسيم قطان حاليا منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، ويُعد واحدا من رجال الأعمال الذين برزوا بعد الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011.

المصدر: RT