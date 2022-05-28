 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.05.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • سلطات خيرسون: واشنطن أقامت قواعد عسكرية على سواحل البحر الأسود بغطاء أوكراني
  • بوتين: هيئة حرس الحدود الروسية أحبطت الاستفزازات في المناطق المجاورة لأوكرانيا
  • منطقة خيرسون تغلق حدودها مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لكييف
  • المسيرة الروسية “الصياد” تطلق خلال الاختبارات صواريخ موجهة كتلك التي تطلقها طائرات “سو-57”

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

  • موسكو تحذر واشنطن من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى
  • مؤرخ وإعلامي إيطالي: أزمة أوكرانيا هي”حرب” الناتو ضد روسيا
  • السفير الروسي بواشنطن يهنئ كيسنجر بعيد ميلاده الـ 99 ويشيد ببصيرته الإستراتيجية
  • خبراء يكشفون سبب ارتفاع سعر صرف الروبل
  • وسائل إعلام: نجل سياسية بريطانية قاد هجوما على ناقلة جنود روسية في أوكرانيا
  • خبير اقتصادي: لا يمكن لأوروبا أن تتخلى بسرعة عن الغاز الروسي دون خسائر كبيرة
  • مجلة أمريكية: دول غربية تعيد النظر في موقفها من أوكرانيا لصالح السلام
  • وسائل إعلام: ألمانيا لن تتمكن من تجنب حدوث انخفاض في المحاصيل بدون الأسمدة الروسية
  • ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الطاقة بسبب توجهات للتخلي عن الاستيراد من روسيا
  • السفير الروسي يعلق على عدم دعوة ممثلين عن روسيا لإحياء ذكرى قصف ناغازاكي
  • محللة أمريكية: بايدن يكذب على الأمريكيين بشأن أسباب ارتفاع أسعار البنزين
  • نائب أوكراني: حرس الحدود لم يسمحوا لبوروشينكو بالمغادرة وما يثار حوله “هراء”
  • جونسون يعبر لأوربان عن أمله بإقرار الاتحاد الأوروبي حزمته السادسة من العقوبات ضد روسيا
  • شولتس: من المهم التفكير في الجوانب الأخلاقية لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
  • الصين: ينبغي على واشنطن ألا تشعل اللهب ولا تشاهد النيران من مسافة بعيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية
  • صحيفة ألمانية: مواصلة تزويد كييف بالأسلحة الأمريكية تزيد خطر حدوث صدام نووي

 

المصدر : RT