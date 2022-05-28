ليبيا – أفاد تقرير سنوي أعده خبراء في الأمم المتحدة عن ليبيا، وتم تقديمه مؤخراً إلى مجلس الأمن، بأن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا والمفروض منذ عام 2011 لا يزال غير فعال.

وجاء في التقرير أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاك الحظر بإرسالها أسلحة إلى ليبيا مع إفلات تام من العقاب، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وقال الخبراء إن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة.

واتهم الخبراء في تقريرهم مجدداً، مجموعة “فاغنر” بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، فيما شجبوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب، وفق ما ورد بملخص التقرير.

وأشاروا خصوصاً إلى سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين، مؤكدين رصدهم حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.