ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بشأن استعدادهم لإجراء الانتخابات، مثيرة للسخرية واستهزاء بذاكرة وعقل الشعب الليبي.

دغيم وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن الخطير في الأمر هو أن الإعلان الدستوري مجمد عمليا في ظل إغلاق الدائرة الدستورية المختصة بنصوصه ومدى تنفيذها والالتزام بها من قبل السلطات الأخرى.

وقال دغيم إنه يكرر للمرة الخامسة اعتقاده باستحالة إجراء انتخابات في وجود السائح الذي أفشل 5 فرص بالخصوص منذ عام 2014 وقرار انتخاب الرئيس وختامها لغز القوة القاهرة، بحسب تعبيره.

وأتهم دغيم السايح بأنه منتحل لصفة رئيس المفوضية وفق حكم القضاء بمصراتة الذي أبطل تعيينه هو ومجلس المفوضية “الناقص” وأوجب إعادة تشكيله.

دغيم ختم تصريحه بالقول:” إنه يتوقع انتقال ما وصفها بـ”عدوى عدم التقيد بالإعلان الدستوري” واعتماد مؤسسة بديلة عن المفوضية لإجراء الانتخابات في ظل إغلاق الدائرة الدستورية”.