وجاء التأهل للمنتخب العراقي، بعد نيله المركز الخامس في بطولة اسيا الجارية حاليا في تايلاند.

وتمكن الفريق العراقي الذي يقوده المدرب رافد عبد الحسين في مبارياته السابقة من تحقيق الانتصار على منتخبات الفلبين والإمارات وأفغانستان والسعودية وماليزيا، فيما خسر في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

ويعد هذا الإنجاز الأبرز للعراق على مستوى كرة السلة على الكراسي، والوصول لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة.