المغرب – تمكّن الشاب المغربي “فوزي النجاح”، المنتمي إلى أسرة مغربية فقيرة تنحدر من مدينة الراشيدية، من ابتكار سيارة namX.

ووفق مصدر “أخبارنا”، فإن سيارة namX تعد الأولى من نوعها التي تعمل بالهيدروجين الأخضر. كما أنها تتوفر على نظام خزان وقود قابل للإزالة.

السيارة نفسها، وفق المصدر المذكور، بإمكانها السير بسرعة 800 كيلومتر في الساعة، علاوة على أن شحنها يستغرق زهاء 3 دقائق فقط.

وزاد المصدر عينه أنه أُمط اللثام عن سيارة namX يوم الأربعاء المنصرم في كامبيانو الإيطالية بشراكة مع شركة PININFARINA، صاحبة التصميم التاريخي لسيارات فيراري.

تجدر الإشارة إلى أن والد “فوزي النجاح” اشتغل لأكثر من 35 سنة في مصنع رونو للسيارات الفرنسية. كما صرح مبتكر سيارة namX أنه يطمح إلى إنتاج السيارة ذاتها بالمغرب.

وكالات