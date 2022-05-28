غزة – نددت منظمات أهلية فلسطينية في قطاع غزة، السبت، بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالتعاون مع عدد من الاتحادات والمؤسسات الأهلية، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، بمدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات كُتب عليها “مقدساتنا الإسلامية والمسيحية خط أحمر”، و”لا للتقسيم الزماني والمكاني”.

وطالب محسن أبو رمضان، منسق عام شبكة المنظمات الأهلية، “منظمة يونسكو بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومنع التقسيم الزماني والمكاني له، وللحفاظ على عروبة وإسلامية القدس”.

واستنكر أبو رمضان، في حديث للأناضول: “السماح للمستوطنين، بتنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية، الأحد، في القدس”.

وأضاف أن “سماح الحكومة الإسرائيلية، بتنظيم هذه المسيرة، يعكس تقدمها باتجاه المشروع الأيديولوجي الصهيوني العنصري، الذي يريد أن يُبقى القدس عاصمة لدولة الاحتلال”.

وأشاد بـ”الدور الشعبي للفلسطينيين الذيم يشكلون سياجا حاميا للمسجد الأقصى، ويحافظون على عروبته وإسلاميته”.

ولفت أن المنظمات الأهلية لن “تدخر جهدا، في المجالات القانونية والشعبية لفضح المؤامرة العنصرية والتمييزية الإسرائيلية، الهادفة لتغيير أهم معالم الهوية الفلسطينية”.

وأردف: “سنستمر بالكفاح الوطني كجزء من الحركة الوطنية على طريق تحقيق الأهداف بالحرية والاستقلال والعودة”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”فرض إجراءات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء محاولاته في تزوير التاريخ”.

بدوره، قال طلال أبو ظريفة، القيادي في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، إن “هذه الوقفة تندرج في إطار وحدة الكل الوطني الفلسطيني ومؤسساته السياسية والأهلية والشعبية للتأكيد على أن القدس خط أحمر”.

ودعا أبو ظريفة، في مقابلة مع الأناضول، المؤسسات الدولية بـ”التحرك لوضع حد لإجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى”.

وتابع: “هذه الإجراءات لعب بصاعق التفجير، سيؤدي لاشتغال النيران، وعلى إسرائيل تحمل النتائج، لأن الشعب مصر على الدفاع عن القدس باعتبارها خط أحمر”.

والجمعة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تصريح وصل الأناضول، الإبقاء على مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية يوم الأحد، بمسارها المحدد.

وتتزامن المسيرة مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

وستمر المسيرة من باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، وتمر في أزقة البلدة ويتخللها التلويح بأعلام إسرائيلية وترديد شعارات بينها “الموت للعرب”.

وتسببت المسيرة في الكثير من السنوات، باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أنها قررت نشر الآلاف من عناصرها في القدس الشرقية، لتأمين المسيرة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه “سيتم عقد جلسات لتقييم الوضع وإجراء مشاورات في هذا الشأن بشكل مستمر، على جميع المستويات، خلال نهاية الأسبوع”.

الأناضول