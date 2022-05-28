سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد خلال اجتماع جمعيته العمومية، أمس الجمعة، أن بطولة العالم 2023 ستقام في فنلندا ولاتفيا، بدلا من روسيا.

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد جرد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، روسيا من استضافة البطولة التي كان من المقر أن تقام في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 5 إلى 21 مايو 2023.

وبعد قرار حرمان روسيا من الاستضافة، تم تقديم طلبين فقط لتنظيم البطولة، وكان كل منهما مشتركا، حيث تقدمت لاتفيا مع فنلندا (ريغا / تامبيري) بطلبهما، وأيضا هنغاريا مع سلوفينيا (بودابست/ليوبليانا).

وسحبت هنغاريا وسلوفينيا فيما بعد طلبهما المشترك، وهكذا، بقي الطلب المشترك الوحيد لفنلندا ولاتفيا، لتنالا شرف استضافة البطولة.

يذكر أن فنلندا تحتضن النسخة الحالية من بطولة العالم للهوكي على الجليد، بينما استضافت لاتفيا نسخة العام الماضي بعد أن كان مقررا أن تقام بالتنظيم المشترك مع بيلاروس.

المصدر: championat.com