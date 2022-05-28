لبنان – أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب ،أمس إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده “تواجه صعوبات”، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.

وأوضح بو حبيب في حوار مع شبكة “الشرق” السعودية أن الضمانات التي تطلبها مصر تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، ويجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

وصرح بأنه ووفقا لانطباعه من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، يبدو من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن.

ويحاول البلدان التوصل إلى اتفاق ينقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.

المصدر: وكالات