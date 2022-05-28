ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ إن جماعة الإخوان المسلمين قسمت نفسها في الداخل الليبي إلى مجموعتَين؛ الأولى تتمسك بالصلابة في المواقف، وهي الجبهة التي سيطرت على حزب العدالة والبناء بالفعل، والثانية هي الجبهة التي تتسم بالمرونة في التعامل مع كل القضايا الداخلية والخارجية، والتي يعبر عنها التيار الذي يقوده محمد صوان؛ من خلال فكر الحزب الديمقراطي.

محفوظ وفي تصريحات خاصة لموقع “كيوبوست” رأى أن مواقف صوان المتقاربة مع مصر والمغرب تأتي مدعومة بالتفاهمات التي جرت مؤخرًا بين مصر وقطر وتركيا في الملف الليبي؛ وهو ما يحتاج إلى تغير بالمواقف الداخلية، عبَّر عنها القيادي الإخواني بما يحقق مصلحته وَفق السياسة التي ينتهجها منذ سنوات.