روسيا – أكد فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدني، إن تجريد أوكرانيا من السلاح قد يستغرق 5 -10 سنوات، ولا يحق لأحد التدخل في أمور الجيش وتسريع عمليته الخاصة.

وأضاف الجنرال المتقاعد: “قد تستغرق عملية نزع السلاح من أوكرانيا من 5 إلى 10 سنوات.. واليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل، والإمكانيات المتاحة تسمح بذلك.. وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع (للعملية) في المستقبل المنظور”.

وأكد الجنرال “يجب أن يواصل الجيش سير العملية دون تدخل، ولكن في المناطق التي هُزمت فيها القوى (الأوكرانية) المتطرفة، من الضروري تقديم المساعدة لتشكيل سلطات محلية هناك، واستعادة البنية التحتية، وخلق الظروف لوجود حضاري للسكان”.

المصدر: نوفوستي