النمسا – وصف المستشار النمساوي، كارل نهامر، محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الوضع في أوكرانيا بأنها مكثفة وجدية للغاية.

وقال نهامر للصحفيين في فيينا بعد الاتصال الهاتفي مع بوتين: “هذه المحادثة كسابقتها كانت مكثفة جدا وجدية للغاية.”

وأضاف نهامر أنه خلال المحادثة حول الوضع في أوكرانيا، أكد له بوتين استعداده للسماح بالتصدير عبر الموانئ البحرية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الروسي مجددا التزامه بعقود إمدادات الغاز إلى النمسا.

وجرت المحادثة بعد ظهر يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي