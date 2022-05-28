مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، قوله إن مصر ستطالب الامارات بإعادة لوحة توت عنخ آمون.

وذكر حواس في تصريحات للصحيفة أن “لوحة توت عنخ آمون، والذي قام بشرائها متحف اللوفر بدولة الإمارات، خرجت بطريقة غير شرعية، وبالتالي يحق لنا استراجعها”.

وأشار إلى أن مصر ستقوم “على الفور بمطالبة دولة الإمارات الشقيقة بعودة القطعة الأثرية التي تخص مقبرة توت عنخ آمون، إلى مصر”، مبينا أن “القانون يحرم ويجرم خروج أي قطعة أثرية خرجت مقبرتها بشكل كامل من باطن الأرض إلى الخارج”.

وذكرت الشروق أنه تم احتجاز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في فرنسا جان لوك مارتينيز، بتهمة غسيل الأموال وتهريب أثار بعضها سرق من مصر خلال احتجاجات ثورة عام 2011.

وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن من بين المقتنيات المسروقة، شاهدة ضخمة من الغرانيت الوردي، محفورة باسم توت عنخ آمون معروضة حاليا في متحف اللوفر أبو ظبي، حسب “الشروق”.

المصدر: الشروق المصرية