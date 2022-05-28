مصر – وجهت إدارة أحد البنوك المصرية نداء عاجلا للمواطنين بسبب وجود خلل في إحدى ماكيناته للصراف الآلي بمدينة أرمنت، أدى إلى صرف ضعف المبالغ المالية التي يسحبها كل عميل من الماكينة.

وعلقت إدارة البنك التابعة له الماكينة لافتة كتب عليها: “هام وعاجل، على جميع العملاء الذين تم صرف لهم مبالغ بالخطأ يوم الخميس الماضي، بماكينة سنترال أرمنت، رد المبالغ، لتجنب المساءلة القانونية”.

وتبين أن ماكينة الصراف الآلى في منطقة سنترال أرمنت، حدث بها خلل أسفر عن تضاعف المبالغ المالية التي يسحبها العملاء، فمن يسحب 1000 جنيه أخرجت له الماكينة 2000، ومن يسحب 2000 أخرجت له 4000 جنيه.

وبالتواصل مع إدارة السنترال على الأرقام المنشورة، أكد أحد المسؤولين أنه تم التواصل مع كافة الأهالى الذين قاموا بسحب المبالغ المالية يوم أمس، وجميعهم استجابوا وقاموا برد الأموال بالكامل التى تم صرفها بالزيادة بالخطأ، موجهاً الشكر لكل أبناء المدينة الذين ساعدوهم فى عودة المبالغ المالية. وجرت معالجة أزمة الماكينة وإصلاحها لتعود للعمل بصورة طبيعية.

المصدر: اليوم السابع + صدى البلد