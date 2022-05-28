تونس – أفاد موقع “الشروق أون لاين” في تونس امس بأن قرارا بمنع السفر صدر بحق مجموعة من الشخصيات، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، المتهمين فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.

وذكر الموقع التونسي أن القرار صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأريانة.

وقرر القضاء التونسي في يناير 2022 فتح تحقيق في ما يسمى “الجهاز السري لحركة النهضة” المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وذكرت إذاعة “موزاييك” حينها أن وزيرة العدل ليلى جفال، أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة.

وأضافت أن القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في خطوة أثارت غضبا واسعا في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء رغم إثارته منذ عام 2018.

جدير بالذكر أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز أمني مواز للدولة متورط في اغتيال المعارضين وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية