واشنطن – حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل، امس على استكمال وإنهاء تحقيقها في مقتل صحفية شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وإعلان النتائج.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على أهمية “استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين ابو عاقلة”.

وكشفت نتائج تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية، وأعلنت نتائجه الخميس، أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.

وقال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة إن “قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين بالضفة الغربية”.

وأضاف أن “التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع”.

وأوضح أن “سبب الوفاة التهتك في دماغ أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب”.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.

واتهمت كل من السلطة الفلسطينية وشبكة “الجزيرة” الجيش الإسرائيلي بتعمد إطلاق الرصاص على أبو عاقلة التي كانت ترتدي سترة الصحافة، فيما قالت إسرائيل إنها فتحت تحقيقا في الأمر.

الأناضول