الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة كوفيد-19 من رسوم جمركية عقابية حتى نهاية نوفمبر.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه الرئيس جو بايدن لضغوط لإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018.

والاستثناءات التي أعلنت الجمعة “تغطي 81 منتجا للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة وباء كوفيد-19″، وفق ما أفاد مكتب ممثلة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات أقرت للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2020.

ومدد الاستثناء ستة أشهر إضافية بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.

وسبق أن اتخذت إدارة جو بايدن قرارا مماثلا في مارس بشأن قائمة تضم 352 منتجا آخر مستثنى من الرسوم الجمركية الإضافية حتى 31 ديسمبر القادم.

وأطلقت حكومة بايدن في مطلع أكتوبر إجراءات استثناء “مستهدفة” لمنتجات صينية تخضع لرسوم جمركية عقابية، ثم أكدت أنه سيتم منح الإعفاءات “على أساس كل حالة على حدة” في حال لم يكن هناك بديل لها من خارج الصين.

والهدف من الإجراء هو التخفيف عن الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا يمكنها إيجاد مصادر إمداد أخرى.

وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأمريكية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية “غير العادلة” التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.

وتدرس إدارة بايدن إمكانية إلغاء كل أو جزء من تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي ينتهي مفعولها في 6 يوليو.

المصدر: أ ف ب